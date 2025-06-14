Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Аделаида Адреналин - Central Coast Rhinos 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAIHL: Аделаида АдреналинCentral Coast Rhinos . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени .

МСК
AIHL
Аделаида Адреналин
Завершен
7 : 2
14 июня 2025
Central Coast Rhinos
Смотреть онлайн
Аделаида Адреналин
-
Аделаида Адреналин
-
Central Coast Rhinos
-
Счет после 1-го периода: 2-1
Аделаида Адреналин
-
Central Coast Rhinos
-
Аделаида Адреналин
-
Счет после 2-го периода: 4-2
Аделаида Адреналин
-
Аделаида Адреналин
-
Аделаида Адреналин
-
Счет после 3-го периода: 7-2

Превью матча Аделаида Адреналин — Central Coast Rhinos

Команда Аделаида Адреналин в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 11-11. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Central Coast Rhinos, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Аделаида Адреналин
Аделаида Адреналин
Central Coast Rhinos
Аделаида Адреналин
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Central Coast Rhinos
Central Coast Rhinos
5:8
Аделаида Адреналин
Аделаида Адреналин
Обзор
15.06.2025
Аделаида Адреналин
Аделаида Адреналин
4:1
Central Coast Rhinos
Central Coast Rhinos
Обзор
