Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — AIHL : Аделаида Адреналин — Central Coast Rhinos . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени .

Превью матча Аделаида Адреналин — Central Coast Rhinos

Команда Аделаида Адреналин в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 11-11. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Central Coast Rhinos, в том матче победу одержали гостьи.