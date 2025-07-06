Смотреть онлайн Мельбурн Мустангс - Ньюкасл 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — AIHL: Мельбурн Мустангс — Ньюкасл . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе O Brien Icehouse.