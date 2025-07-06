Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Мельбурн Мустангс - Ньюкасл 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAIHL: Мельбурн МустангсНьюкасл . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе O Brien Icehouse.

МСК, Стадион: O Brien Icehouse
AIHL
Мельбурн Мустангс
Завершен
5 : 8
06 июля 2025
Ньюкасл
Смотреть онлайн
Ньюкасл
-
Ньюкасл
-
Ньюкасл
-
Счет после 1-го периода: 0-3
Ньюкасл
-
Мельбурн Мустангс
-
Ньюкасл
-
Мельбурн Мустангс
-
Счет после 2-го периода: 2-5
Ньюкасл
-
Мельбурн Мустангс
-
Счет после 3-го периода: 5-8

Превью матча Мельбурн Мустангс — Ньюкасл

История последних встреч

Мельбурн Мустангс
Мельбурн Мустангс
Ньюкасл
Мельбурн Мустангс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.07.2025
Мельбурн Мустангс
Мельбурн Мустангс
1:8
Ньюкасл
Ньюкасл
Обзор
Комментарии к матчу
