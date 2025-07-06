06.07.2025
Смотреть онлайн Мельбурн Мустангс - Ньюкасл 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — AIHL: Мельбурн Мустангс — Ньюкасл . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе O Brien Icehouse.
МСК, Стадион: O Brien Icehouse
AIHL
Завершен
5 : 8
06 июля 2025
Счет после 1-го периода: 0-3
Счет после 2-го периода: 2-5
Счет после 3-го периода: 5-8
Превью матча Мельбурн Мустангс — Ньюкасл
История последних встреч
Мельбурн Мустангс
Ньюкасл
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.07.2025
Мельбурн Мустангс
1:8
Ньюкасл
