Смотреть онлайн Данидин Тандер - Ботани Сварм 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по хоккею: Данидин Тандер — Ботани Сварм, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dunedin Ice Stadium.
Превью матча Данидин Тандер — Ботани Сварм
Команда Данидин Тандер в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 5-4.