14.06.2025

Смотреть онлайн Данидин Тандер - Ботани Сварм 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияЧемпионат Новой Зеландии по хоккею: Данидин ТандерБотани Сварм, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dunedin Ice Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Dunedin Ice Stadium
Чемпионат Новой Зеландии по хоккею
Данидин Тандер
Завершен
5 : 6
14 июня 2025
Ботани Сварм
Превью матча Данидин Тандер — Ботани Сварм

Команда Данидин Тандер в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 5-4.

Игры 1 тур
17.08.2025
Ботани Сварм
3:6
Саутерн Стампеде
Завершен
16.08.2025
Ботани Сварм
0:8
Саутерн Стампеде
Завершен
20.07.2025
Кентербери Ред Девилс
2:7
Вест Окленд Адмиралс
Завершен
19.07.2025
Саутерн Стампеде
6:3
Данидин Тандер
Завершен
19.07.2025
Кентербери Ред Девилс
2:7
Вест Окленд Адмиралс
Завершен
18.07.2025
Саутерн Стампеде
5:7
Данидин Тандер
Завершен
13.07.2025
Ботани Сварм
4:3
Саутерн Стампеде
Завершен
12.07.2025
Данидин Тандер
5:2
Кентербери Ред Девилс
Завершен
11.07.2025
Данидин Тандер
6:2
Кентербери Ред Девилс
Завершен
06.07.2025
Вест Окленд Адмиралс
7:2
Ботани Сварм
Завершен
05.07.2025
Вест Окленд Адмиралс
1:6
Ботани Сварм
Завершен
28.06.2025
Кентербери Ред Девилс
3:8
Данидин Тандер
Завершен
22.06.2025
Ботани Сварм
6:3
Вест Окленд Адмиралс
Завершен
21.06.2025
Саутерн Стампеде
5:4
Кентербери Ред Девилс
Завершен
21.06.2025
Ботани Сварм
3:1
Вест Окленд Адмиралс
Завершен
20.06.2025
Саутерн Стампеде
7:1
Кентербери Ред Девилс
Завершен
14.06.2025
Данидин Тандер
5:6
Ботани Сварм
Завершен
