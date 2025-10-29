Смотреть онлайн Lindlövens IF - Vallentuna Hockey 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Lindlövens IF — Vallentuna Hockey . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lindehov.
Превью матча Lindlövens IF — Vallentuna Hockey
Команда Lindlövens IF в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 19-7. Команда Vallentuna Hockey, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 20-31. Команда Lindlövens IF в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Vallentuna Hockey забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Vallentuna Hockey, в том матче победу одержали гостьи.