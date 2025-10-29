Смотреть онлайн Mjölby HC - Грясторпс 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Mjölby HC — Грясторпс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Mjölby HC — Грясторпс
Команда Mjölby HC в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 4-0. Команда Грясторпс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 16-20. Команда Mjölby HC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Грясторпс забивает 2, пропускает 2.