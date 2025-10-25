Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Ребел - ХК Бенатки-над-Йизероу 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей: РебелХК Бенатки-над-Йизероу, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kotlina.

МСК, 10 тур, Стадион: Kotlina
Чехия - 2 лига. Хоккей
Ребел
Отменен
- : -
25 октября 2025
ХК Бенатки-над-Йизероу
Превью матча Ребел — ХК Бенатки-над-Йизероу

Команда Ребел в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 39-26. Команда ХК Бенатки-над-Йизероу, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 31-22. Команда Ребел в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. ХК Бенатки-над-Йизероу забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды Ребел, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ребел
Ребел
ХК Бенатки-над-Йизероу
Ребел
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
09.09.2025
Ребел
Ребел
6:1
ХК Бенатки-над-Йизероу
ХК Бенатки-над-Йизероу
Обзор
26.08.2025
ХК Бенатки-над-Йизероу
ХК Бенатки-над-Йизероу
5:2
Ребел
Ребел
Обзор
Игры 10 тур
25.10.2025
HK Kralupy nad Vltavou
5:2
Слован
Завершен
25.10.2025
ХК Нови-Йичин
4:2
VSK Technika Brno
Завершен
25.10.2025
ЛХК Естршаби Простеёв
1:2
Шумперк
Завершен
25.10.2025
Хеб
-:-
Кадан
Отменен
25.10.2025
Врхлаби
-:-
Мост
Отменен
25.10.2025
Велке Мезиржичи
5:1
Копршивнице
Отменен
25.10.2025
Ждяр-над-Сазавой
-:-
Бобри Валашске-Мезиржичи
Отменен
25.10.2025
Ребел
-:-
ХК Бенатки-над-Йизероу
Отменен
25.10.2025
Прибрам
-:-
ХК Кобра Прага
Отменен
25.10.2025
Писек
-:-
Дечин
Отменен
25.10.2025
Гавиров
-:-
HK Kromeríž
Отменен
25.10.2025
HC Spartak Uhersky Brod
-:-
СХКМ Годонин
Отменен
