Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей : Ребел — ХК Бенатки-над-Йизероу , 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kotlina .

Превью матча Ребел — ХК Бенатки-над-Йизероу

Команда Ребел в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 39-26. Команда ХК Бенатки-над-Йизероу, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 31-22. Команда Ребел в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. ХК Бенатки-над-Йизероу забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды Ребел, в том матче победу одержали хозяева.