Смотреть онлайн Врхлаби - Мост 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей: Врхлаби — Мост, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе DD Elektromont Arena.
Превью матча Врхлаби — Мост
Команда Врхлаби в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 10-12. Команда Мост, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 9-10. Команда Врхлаби в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мост забивает 1, пропускает 1.