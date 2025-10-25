Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Врхлаби - Мост 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей: ВрхлабиМост, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе DD Elektromont Arena.

МСК, 10 тур, Стадион: DD Elektromont Arena
Чехия - 2 лига. Хоккей
Врхлаби
Отменен
- : -
25 октября 2025
Мост
Превью матча Врхлаби — Мост

Команда Врхлаби в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 10-12. Команда Мост, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 9-10. Команда Врхлаби в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мост забивает 1, пропускает 1.

Игры 10 тур
25.10.2025
HK Kralupy nad Vltavou
5:2
Слован
Завершен
25.10.2025
ХК Нови-Йичин
4:2
VSK Technika Brno
Завершен
25.10.2025
ЛХК Естршаби Простеёв
1:2
Шумперк
Завершен
25.10.2025
Хеб
-:-
Кадан
Отменен
25.10.2025
Врхлаби
-:-
Мост
Отменен
25.10.2025
Велке Мезиржичи
5:1
Копршивнице
Отменен
25.10.2025
Ждяр-над-Сазавой
-:-
Бобри Валашске-Мезиржичи
Отменен
25.10.2025
Ребел
-:-
ХК Бенатки-над-Йизероу
Отменен
25.10.2025
Прибрам
-:-
ХК Кобра Прага
Отменен
25.10.2025
Писек
-:-
Дечин
Отменен
25.10.2025
Гавиров
-:-
HK Kromeríž
Отменен
25.10.2025
HC Spartak Uhersky Brod
-:-
СХКМ Годонин
Отменен
Комментарии к матчу
