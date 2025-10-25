Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей : Прибрам — ХК Кобра Прага , 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Прибрам — ХК Кобра Прага

Команда Прибрам в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 23-16. Команда ХК Кобра Прага, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 38-26. Команда Прибрам в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ХК Кобра Прага забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды ХК Кобра Прага, в том матче победу одержали гостьи.