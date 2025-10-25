Смотреть онлайн Писек - Дечин 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей: Писек — Дечин, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Komterm Arena.
Превью матча Писек — Дечин
Команда Писек в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 12-16. Команда Дечин, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 20-32. Команда Писек в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Дечин забивает 2, пропускает 3.