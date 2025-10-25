Смотреть онлайн HC Spartak Uhersky Brod - СХКМ Годонин 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей: HC Spartak Uhersky Brod — СХКМ Годонин, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча HC Spartak Uhersky Brod — СХКМ Годонин
Команда HC Spartak Uhersky Brod в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 14-5. Команда СХКМ Годонин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 32-33. Команда HC Spartak Uhersky Brod в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СХКМ Годонин забивает 3, пропускает 3.