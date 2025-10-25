Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей : Велке Мезиржичи — Копршивнице , 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

Превью матча Велке Мезиржичи — Копршивнице

Команда Велке Мезиржичи в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 15-18. Команда Копршивнице, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 8-3. Команда Велке Мезиржичи в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Копршивнице забивает 1, пропускает 0.