Смотреть онлайн СКА - Сибирь 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — КХЛ: СКА — Сибирь . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый дворец.
Превью матча СКА — Сибирь
Команда СКА в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 17-10. Команда Сибирь, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-30. Команда СКА в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сибирь забивает 2, пропускает 3.