27.10.2025

Смотреть онлайн Тохоку Фри Блэйдс - Йокогама Гритс 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Азии: Тохоку Фри БлэйдсЙокогама Гритс . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Лига Азии
Тохоку Фри Блэйдс
Отложен
- : -
27 октября 2025
Йокогама Гритс
Превью матча Тохоку Фри Блэйдс — Йокогама Гритс

Команда Тохоку Фри Блэйдс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 6 матчей с разницей шайб 11-27. Команда Йокогама Гритс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 27-39. Команда Тохоку Фри Блэйдс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Йокогама Гритс забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Йокогама Гритс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Тохоку Фри Блэйдс
Тохоку Фри Блэйдс
Йокогама Гритс
Тохоку Фри Блэйдс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
Йокогама Гритс
Йокогама Гритс
1:0
Тохоку Фри Блэйдс
Тохоку Фри Блэйдс
