Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Азии : Тохоку Фри Блэйдс — Йокогама Гритс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

Превью матча Тохоку Фри Блэйдс — Йокогама Гритс

Команда Тохоку Фри Блэйдс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 6 матчей с разницей шайб 11-27. Команда Йокогама Гритс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 27-39. Команда Тохоку Фри Блэйдс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Йокогама Гритс забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Йокогама Гритс, в том матче победу одержали хозяева.