18.06.2025

Смотреть онлайн Эдмонтон - Флорида 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ЭдмонтонФлорида, --- . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BB&T Центр.

МСК, ---, Стадион: BB&T Центр
НХЛ
Эдмонтон
Завершен
1 : 5
18 июня 2025
Флорида
Смотреть онлайн
Флорида
-
Флорида
-
Счет после 1-го периода: 0-2
Флорида
-
Счет после 2-го периода: 0-3
Флорида
-
Флорида
-
Эдмонтон
-
Счет после 3-го периода: 1-5

Превью матча Эдмонтон — Флорида

Эдмонтон Эдмонтон
97
Канада
Коннор Макдэвид
21
США
Трент Фредерик
96
Канада
Джейк Уолмэн
74
Канада
Стюарт Скиннер
2
Канада
Эван Бушар
27
Канада
Бретт Кулак
28
Канада
Коннор Браун
14
Швеция
Маттиас Экхолм
91
Канада
Эвандер Кане
53
Канада
Джефф Скиннер
36
Швеция
Джон Клингберг
93
Канада
Райан Нагент-Хопкинс
19
Канада
Адам Энрике
13
Швеция
Маттиас Янмарк-Нюлен
42
Финляндия
Каспери Капанен
25
Канада
Дарнелл Нерс
30
Канада
Калвин Пикард
29
Германия
Леон Драйсайтл
90
Канада
Кори Перри
92
Россия
Василий Подколзин
Тренер
Канада
Paul Maurice
Флорида Флорида
42
Швеция
Густав Форслинг
16
Финляндия
Александр Барков
10
Канада
Эй Джей Грир
41
Чехия
Витек Ванечек
88
США
Нэйт Шмидт
19
США
Мэтью Ткачук
23
Канада
Картер Верха
3
США
Сет Джонс
17
Канада
Эван Родригес
27
Финляндия
Eetu Luostarinen
12
Канада
Джона Гаджевич
15
Финляндия
Anton Lundell
72
Россия
Сергей Бобровский
5
Канада
Аарон Экблад
7
Россия
Дмитрий Куликов
63
Канада
Брэд Марчанд
13
Канада
Сэм Райнхарт
9
Канада
Сэм Беннетт
92
Чехия
Томаш Ношек
77
Финляндия
Нико Миккола
Тренер
Kris Knoblauch

История последних встреч

Эдмонтон
Эдмонтон
Флорида
Эдмонтон
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
23.11.2025
Эдмонтон
Эдмонтон
6:3
Флорида
Флорида
Обзор
21.06.2025
Эдмонтон
Эдмонтон
-:-
Флорида
Флорида
Обзор
Комментарии к матчу
