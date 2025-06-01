01.06.2025
Смотреть онлайн Троис-Ривьерес Лайонс - Толедо Уолли 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Троис-Ривьерес Лайонс — Толедо Уолли, Финал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Huntington Center.
МСК, Финал, Стадион: Huntington Center
Хоккейная лига Восточного побережья
Завершен
1 : 3
01 июня 2025
Счет после 1-го периода: 0-0
Счет после 2-го периода: 1-2
Счет после 3-го периода: 1-3
Превью матча Троис-Ривьерес Лайонс — Толедо Уолли
История последних встреч
Комментарии к матчу