01.06.2025

Смотреть онлайн Троис-Ривьерес Лайонс - Толедо Уолли 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Троис-Ривьерес ЛайонсТоледо Уолли, Финал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Huntington Center.

МСК, Финал, Стадион: Huntington Center
Хоккейная лига Восточного побережья
Троис-Ривьерес Лайонс
Завершен
1 : 3
01 июня 2025
Толедо Уолли
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Троис-Ривьерес Лайонс
-
Толедо Уолли
-
Толедо Уолли
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Толедо Уолли
-
Счет после 3-го периода: 1-3

Превью матча Троис-Ривьерес Лайонс — Толедо Уолли

История последних встреч

Троис-Ривьерес Лайонс
Троис-Ривьерес Лайонс
Толедо Уолли
Троис-Ривьерес Лайонс
4 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.06.2025
Толедо Уолли
Толедо Уолли
1:4
Троис-Ривьерес Лайонс
Троис-Ривьерес Лайонс
Обзор
07.06.2025
Толедо Уолли
Толедо Уолли
1:3
Троис-Ривьерес Лайонс
Троис-Ривьерес Лайонс
Обзор
05.06.2025
Толедо Уолли
Толедо Уолли
2:3
Троис-Ривьерес Лайонс
Троис-Ривьерес Лайонс
Обзор
03.06.2025
Троис-Ривьерес Лайонс
Троис-Ривьерес Лайонс
5:1
Толедо Уолли
Толедо Уолли
Обзор
