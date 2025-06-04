Фрибет 15000₽
04.06.2025

Смотреть онлайн Лаваль Рокет - Шарлотт 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Лаваль РокетШарлотт, --- . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bojangles Coliseum.

МСК, ---, Стадион: Bojangles Coliseum
США. АХЛ. Хоккей
Лаваль Рокет
Завершен
2 : 3
04 июня 2025
Шарлотт
Лаваль Рокет
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Лаваль Рокет
-
Шарлотт
-
Шарлотт
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Шарлотт
-
Счет после 3-го периода: 2-3

Превью матча Лаваль Рокет — Шарлотт

Комментарии к матчу
