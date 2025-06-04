04.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Лаваль Рокет — Шарлотт, --- . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bojangles Coliseum.
МСК, ---, Стадион: Bojangles Coliseum
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
2 : 3
04 июня 2025
Счет после 1-го периода: 1-0
Счет после 2-го периода: 2-2
Счет после 3-го периода: 2-3
