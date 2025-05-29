29.05.2025
Смотреть онлайн Шарлотт - Лаваль Рокет 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Шарлотт — Лаваль Рокет, --- . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Place Bell Arena.
МСК, ---, Стадион: Place Bell Arena
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
5 : 1
29 мая 2025
Превью матча Шарлотт — Лаваль Рокет
История последних встреч
Комментарии к матчу