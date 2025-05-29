Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Шарлотт - Лаваль Рокет 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: ШарлоттЛаваль Рокет, --- . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Place Bell Arena.

МСК, ---, Стадион: Place Bell Arena
США. АХЛ. Хоккей
Шарлотт
Завершен
5 : 1
29 мая 2025
Лаваль Рокет
Смотреть онлайн
Шарлотт
-
Шарлотт
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Шарлотт
-
Лаваль Рокет
-
Счет после 2-го периода: 3-1
Шарлотт
-
Шарлотт
-
Счет после 3-го периода: 5-1

Превью матча Шарлотт — Лаваль Рокет

История последних встреч

Шарлотт
Шарлотт
Лаваль Рокет
Шарлотт
3 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.06.2025
Лаваль Рокет
Лаваль Рокет
2:3
Шарлотт
Шарлотт
Обзор
01.06.2025
Лаваль Рокет
Лаваль Рокет
1:5
Шарлотт
Шарлотт
Обзор
30.05.2025
Шарлотт
Шарлотт
5:2
Лаваль Рокет
Лаваль Рокет
Обзор
Комментарии к матчу
