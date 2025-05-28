Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Троис-Ривьерес Лайонс - Флорида Эверблэйдс 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Троис-Ривьерес ЛайонсФлорида Эверблэйдс, --- . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hertz Arena.

МСК, ---, Стадион: Hertz Arena
Хоккейная лига Восточного побережья
Троис-Ривьерес Лайонс
Завершен
6 : 0
28 мая 2025
Флорида Эверблэйдс
Троис-Ривьерес Лайонс
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Троис-Ривьерес Лайонс
-
Троис-Ривьерес Лайонс
-
Счет после 2-го периода: 3-0
Троис-Ривьерес Лайонс
-
Троис-Ривьерес Лайонс
-
Троис-Ривьерес Лайонс
-
Счет после 3-го периода: 6-0

Превью матча Троис-Ривьерес Лайонс — Флорида Эверблэйдс

Команда Троис-Ривьерес Лайонс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 3-5. Команда Флорида Эверблэйдс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 5-3. Команда Троис-Ривьерес Лайонс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Флорида Эверблэйдс забивает 1, пропускает 0.

