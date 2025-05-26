Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Техас - Милуоки 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: ТехасМилуоки, 275 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UW-Milwaukee Panther Arena.

МСК, 275 тур, Стадион: UW-Milwaukee Panther Arena
США. АХЛ. Хоккей
Техас
Завершен
3 : 2
26 мая 2025
Милуоки
Техас
-
Милуоки
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Милуоки
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Техас
-
Техас
-
Счет после 3-го периода: 3-2

Превью матча Техас — Милуоки

История последних встреч

Техас
Техас
Милуоки
Техас
0 побед
0 ничьих
3 побед
0%
0%
100%
16.11.2025
Техас
Техас
1:3
Милуоки
Милуоки
Обзор
19.10.2025
Техас
Техас
3:5
Милуоки
Милуоки
Обзор
24.05.2025
Техас
Техас
1:2
Милуоки
Милуоки
Обзор
