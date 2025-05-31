31.05.2025
Смотреть онлайн 17 де Агосто - Cerro Porteno 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Либертадорес: 17 де Агосто — Cerro Porteno . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Либертадорес
Завершен
1 : 2
31 мая 2025
Превью матча 17 де Агосто — Cerro Porteno
История последних встреч
17 де Агосто
Cerro Porteno
0 побед
1 победа
0%
100%
28.05.2025
Cerro Porteno
5:2
17 де Агосто
Комментарии к матчу