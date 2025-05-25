Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Team Vitality - Team Falcons 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - IEM Dallas: Team VitalityTeam Falcons . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .

МСК
CS2 - IEM Dallas
Team Vitality
Завершен
2 : 1
25 мая 2025
Team Falcons
Смотреть онлайн
Превью матча Team Vitality — Team Falcons

Команда Team Vitality в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Team Falcons, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Team Falcons, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Team Vitality
Team Vitality
Team Falcons
Team Vitality
1 победа
1 победа
50%
50%
12.10.2025
Team Falcons
Team Falcons
5:13
Team Vitality
Team Vitality
Обзор
11.09.2025
Team Falcons
Team Falcons
2:1
Team Vitality
Team Vitality
Обзор
Комментарии к матчу
