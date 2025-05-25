Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - IEM Dallas : Team Vitality — Team Falcons . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .

Превью матча Team Vitality — Team Falcons

Команда Team Vitality в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Team Falcons, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Team Falcons, в том матче победу одержали гостьи.