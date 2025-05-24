Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Impact Finals : Supernova Comets — Zerance . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Supernova Comets — Zerance

Команда Supernova Comets в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Zerance, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 мая 2025 на поле команды Zerance, в том матче победу одержали гостьи.