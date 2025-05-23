Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Impact Finals : NIP Impact — Imperial.fe . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча NIP Impact — Imperial.fe

Команда NIP Impact в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Imperial.fe, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 сентября 2025 на поле команды NIP Impact, в том матче победу одержали гостьи.