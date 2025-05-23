Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.05.2025

Смотреть онлайн NIP Impact - Imperial.fe 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Impact Finals: NIP ImpactImperial.fe . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
CS2 - ESL Impact Finals
NIP Impact
Завершен
1 : 0
23 мая 2025
Imperial.fe
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча NIP Impact — Imperial.fe

Команда NIP Impact в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Imperial.fe, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 сентября 2025 на поле команды NIP Impact, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

NIP Impact
NIP Impact
Imperial.fe
NIP Impact
0 побед
1 победа
0%
50%
22.09.2025
NIP Impact
NIP Impact
0:2
Imperial.fe
Imperial.fe
Обзор
13.08.2025
NIP Impact
NIP Impact
1:1
Imperial.fe
Imperial.fe
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Милан Милан
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
20 Ноября
22:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жальгирис Жальгирис
20 Ноября
22:45
Питерборо Питерборо
Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти
20 Ноября
23:00
Молтени А / Себальос О Молтени А / Себальос О
Кевин Кравец/Тим Пютц Кевин Кравец/Тим Пютц
20 Ноября
23:00
Франциско Черундоло Франциско Черундоло
Александр Зверев Александр Зверев
20 Ноября
21:45