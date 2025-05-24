Смотреть онлайн OpTic Gaming - Team Solomid 24.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира HALO - HCS Dallas: OpTic Gaming — Team Solomid . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .