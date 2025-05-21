Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - IEM Dallas : G2 Esports — The MongolZ . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча G2 Esports — The MongolZ

Команда G2 Esports в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда The MongolZ, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды The MongolZ, в том матче победу одержали хозяева.