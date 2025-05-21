21.05.2025
Смотреть онлайн Lynn Vision - FURIA 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - IEM Dallas: Lynn Vision — FURIA . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
CS2 - IEM Dallas
Завершен
0 : 2
21 мая 2025
Превью матча Lynn Vision — FURIA
История последних встреч
Lynn Vision
FURIA
0 побед
1 победа
0%
100%
07.06.2025
FURIA
1:0
Lynn Vision
Комментарии к матчу