26.05.2025
Смотреть онлайн Chivas eSports - Fuego 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCL LAN: Chivas eSports — Fuego . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
VALORANT - VCL LAN
Завершен
2 : 1
26 мая 2025
Превью матча Chivas eSports — Fuego
История последних встреч
Chivas eSports
Fuego
1 победа
0 побед
100%
0%
28.06.2025
Fuego
7:13
Chivas eSports
Комментарии к матчу