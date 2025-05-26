26.05.2025
Смотреть онлайн Bon Bon Bum Contra - FUSION 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCL LAN: Bon Bon Bum Contra — FUSION . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
VALORANT - VCL LAN
Завершен
13 : 10
26 мая 2025
Превью матча Bon Bon Bum Contra — FUSION
История последних встреч
Bon Bon Bum Contra
FUSION
1 победа
0 побед
100%
0%
29.06.2025
FUSION
1:2
Bon Bon Bum Contra
