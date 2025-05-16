Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - NACL Split 1 Playoffs : Conviction — CCG Esports . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Conviction — CCG Esports

Команда Conviction в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 августа 2025 на поле команды Conviction, в том матче победу одержали хозяева.