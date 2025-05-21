21.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCL NA: Winthrop University — Cubert Academy . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
VALORANT - VCL NA
Завершен
13 : 8
21 мая 2025
Превью матча Winthrop University — Cubert Academy
История последних встреч
Winthrop University
Cubert Academy
0 побед
1 победа
0%
100%
16.07.2025
Winthrop University
0:2
Cubert Academy
