Смотреть онлайн Ninjas in Pyjamas - HOTU 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - PGL Astana: Ninjas in Pyjamas — HOTU . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .