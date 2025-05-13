Смотреть онлайн One Move - Shopify Rebellion 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Universe Play-In: One Move — Shopify Rebellion . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .