Смотреть онлайн Moneyball - Tsunami 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Thunderpick World Champs NA: Moneyball — Tsunami . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .