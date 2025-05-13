Смотреть онлайн Young Ninjas - ex-Astralis Talent 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - United21: Young Ninjas — ex-Astralis Talent . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .