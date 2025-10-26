Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - NA Revival Series : SkinRave — Marsborne . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча SkinRave — Marsborne

Команда SkinRave в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Marsborne, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды SkinRave, в том матче победу одержали хозяева.