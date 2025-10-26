Смотреть онлайн Shopify Rebellion - OpTic Gaming 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира HALO - World Championship: Shopify Rebellion — OpTic Gaming . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
Превью матча Shopify Rebellion — OpTic Gaming
Команда Shopify Rebellion в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда OpTic Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений.