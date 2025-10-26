Смотреть онлайн Team Envy - Luminon EU 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира HALO - World Championship: Team Envy — Luminon EU . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Team Envy — Luminon EU
Команда Team Envy в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Luminon EU, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.