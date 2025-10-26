Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Geekay Esports - Spacestation Gaming 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Overwatch - OWCS - NA: Geekay Esports — Spacestation Gaming . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .

МСК
Overwatch - OWCS - NA
Geekay Esports
Отменен
- : -
26 октября 2025
Spacestation Gaming
Превью матча Geekay Esports — Spacestation Gaming

Команда Geekay Esports в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда Spacestation Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Spacestation Gaming, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Geekay Esports
Geekay Esports
Spacestation Gaming
Geekay Esports
1 победа
0 побед
100%
0%
13.09.2025
Spacestation Gaming
Spacestation Gaming
1:3
Geekay Esports
Geekay Esports
