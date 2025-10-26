Смотреть онлайн ODDIK - Tropa do KinGui 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA: ODDIK — Tropa do KinGui . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча ODDIK — Tropa do KinGui
Команда ODDIK в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Tropa do KinGui, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.