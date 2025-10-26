Смотреть онлайн MAGICOS - GameHunters 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA: MAGICOS — GameHunters . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча MAGICOS — GameHunters
Команда MAGICOS в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей. Команда GameHunters, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.