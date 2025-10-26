Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA : Crashers — Procyon . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Crashers — Procyon

Команда Crashers в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Procyon, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Crashers, в том матче победу одержали хозяева.