Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA : Bounty Hunters — Vasco eSports . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Bounty Hunters — Vasco eSports

Команда Bounty Hunters в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча. Команда Vasco eSports, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 октября 2025 на поле команды Bounty Hunters, в том матче победу одержали хозяева.