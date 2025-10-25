Смотреть онлайн Shopify Rebellion - FaZe 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира HALO - World Championship: Shopify Rebellion — FaZe . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Shopify Rebellion — FaZe
Команда Shopify Rebellion в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда FaZe, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения.