Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League EU : WASHINGTON — AMKAL ESPORTS . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча WASHINGTON — AMKAL ESPORTS

Команда WASHINGTON в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда AMKAL ESPORTS, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 октября 2025 на поле команды AMKAL ESPORTS, в том матче победу одержали гостьи.