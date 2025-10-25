Смотреть онлайн Gaimin Gladiators - Bounty Hunters 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA: Gaimin Gladiators — Bounty Hunters . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Gaimin Gladiators — Bounty Hunters
Команда Gaimin Gladiators в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Bounty Hunters, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Gaimin Gladiators, в том матче победу одержали хозяева.