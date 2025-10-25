Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA : ShindeN — Galorys . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча ShindeN — Galorys

Команда ShindeN в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей. Команда Galorys, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды ShindeN, в том матче победу одержали хозяева.