Смотреть онлайн Al Qadsiah - Twisted Minds 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Overwatch - OWCS - EMEA: Al Qadsiah — Twisted Minds . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Превью матча Al Qadsiah — Twisted Minds
Команда Al Qadsiah в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Twisted Minds, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.