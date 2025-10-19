Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Virtus.pro - Gen.G 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Overwatch - OWCS - EMEA: Virtus.proGen.G . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Overwatch - OWCS - EMEA
Virtus.pro
Отменен
- : -
19 октября 2025
Gen.G
Превью матча Virtus.pro — Gen.G

Команда Virtus.pro в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Gen.G, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Gen.G, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Virtus.pro
Virtus.pro
Gen.G
Virtus.pro
0 побед
1 победа
0%
25%
01.10.2025
Gen.G
Gen.G
0:0
Virtus.pro
Virtus.pro
Обзор
21.07.2025
Virtus.pro
Virtus.pro
1:1
Gen.G
Gen.G
Обзор
26.06.2025
Gen.G
Gen.G
2:1
Virtus.pro
Virtus.pro
Обзор
17.06.2025
Gen.G
Gen.G
0:0
Virtus.pro
Virtus.pro
Обзор
