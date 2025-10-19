Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Overwatch - OWCS - EMEA : Virtus.pro — Gen.G . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Virtus.pro — Gen.G

Команда Virtus.pro в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Gen.G, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Gen.G, в том матче сыграли вничью.