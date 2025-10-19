Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - NODWIN Clutch : ENCE — 1WIN . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча ENCE — 1WIN

Команда ENCE в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда 1WIN, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 мая 2025 на поле команды ENCE, в том матче победу одержали хозяева.