19.10.2025

Смотреть онлайн ENCE - 1WIN 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - NODWIN Clutch: ENCE1WIN . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - NODWIN Clutch
ENCE
Отменен
- : -
19 октября 2025
1WIN
Превью матча ENCE — 1WIN

Команда ENCE в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда 1WIN, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 мая 2025 на поле команды ENCE, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ENCE
ENCE
1WIN
ENCE
1 победа
0 побед
100%
0%
21.05.2025
ENCE
ENCE
2:1
1WIN
1WIN
Обзор
Комментарии к матчу
